Unfallflucht in der Kapellenstraße

Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr hat ein noch unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen in Ormesheim in Höhe Kapellenstraße 7 an der Straße abgestellten silbergrauen Daihatsu gestreift und dabei dessen linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort in Richtung Adenauerstraße, ohne sich weiter um die Sache zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ungefähr 300 Euro. Die Besitzer des beschädigten Fahrzeugs hatte nach eigenen Angaben lediglich den Knall gehört, kurz danach aber kein Fahrzeug mehr feststellen können. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste möglicherweise Schäden oder Spuren am rechten Außenspiegel aufweisen. red