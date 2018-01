Unfallflucht in der Kapellenstraße in Ormesheim

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus Ormesheim. Demnach wurde am Donnerstag, 25. Januar, zwischen 9 und 11.15 Uhr von einem bisher unbekannten Autofahrer in der Kapellenstraße an einem an der Straße geparkten Daihatsu Sirion der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Kapellenstraße ist eine stark befahrene Straße. Möglicherweise haben Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet. Hinweise an die Polizei Blieskastel, Tel. (06842) 9270.