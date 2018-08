später lesen Unfallflucht Unfallflucht in der Adenauerstraße FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Am Samstag gegen 3 Uhr ist im Bereich der Adenauerstraße/Einmündung Mozartstraße in Ormesheim ein roter Mini Cooper mit Homurger Kennzeichen mit weißen Ralleystreifen auf der Motorhaube beim Linksabbiegen von der Adenauerstraße in die Mozartstraße mit einem am Fahrbahnrand stehenden Verteilerkasten sowie zwei Verkehrsschildern kollidiert. red