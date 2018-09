Unfallfahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Einen Verkehrsunfall in Bliesmengen-Bolchen meldet die Polizei. Demnach fuhr am Mittwoch gegen 23.50 Uhr ein 26-jähriger Franzose mit einem Seat die Bliestalstraße Richtung Habkirchen. Vermutlich unter Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.