später lesen Sachbeschädigung Unbekannter feuert Rakete auf Feuerwehrhaus ab FOTO: dpa / Boris Roessler FOTO: dpa / Boris Roessler Teilen

Twittern







In der Silvesternacht wurde kurz nach Mitternacht von einem Unbekannten auf dem Theo-Carlen-Platz in Ormesheim eine Feuerwerksrakete in Richtung des dortigen Feuerwehrgerätehauses gezündet. Durch das Abfeuern der Feuerwerksrakete wurde an einem der Rolltore des Feuerwehrhauses ein Glaselement beschädigt.