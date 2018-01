Unbekannte versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen

Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, wurde versucht, in ein Einfamilienhaus in Ormesheim in der Adenauerstraße einzubrechen. Hierzu schlugen oder warfen die Täter mit Verbundsteinen die Scheibe einer Terrassentür ein. Aus nicht bekanntem Grund entfernten sich die Täter anschließend vom Anwesen ohne das Haus betreten zu haben, stiegen in ein Fahrzeug und flohen in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in Blieskastel, Tel. (0 68 42) 92 70.