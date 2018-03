Die Diebe griffen in einem rückwärtig zum Wohnanwesen des Geschädigten gelegenen, zum Tatzeitraum unverschlossenen Stall in der Rubenheimerstraße in Erfweiler-Ehlingen zu. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Blieskastel, Tel. (0 68 42) 92 70.