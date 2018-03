Prozession zu Ehren des Heiligen Josef

Am heutigen Montag, 19. März, wird in Erfweiler-Ehlingen mit Gottesdiensten und einer Prozession zur Josefskapelle des Namenstages des Heiligen Josef gedacht. Folgende Veranstaltungen finden am Josefstag statt: 10 Uhr Festgottesdienst, mitgestaltet vom Kirchenchor unter der Leitung von Dieter Schnepp, 15 Uhr Prozession zur Kapelle mit Andacht und Segen, 18 Uhr Rosenkranzgebet in der Kapelle. Die Bevölkerung ist zu den Veranstaltungen eingeladen.