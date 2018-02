Orchesterverein hat „O-Ton“-Gäste aus Luxemburg zu Gast

Der Leiter des Orchestervereins Ormesheim, Bernhard Stopp, ist neben seinem Beruf als Referatsleiter im Kultusministerium als Bundesdirigent des Bundes Saarländischer Musikvereine (BSM) und Dirigent der „Bergkapelle der RAG an der Saar“ tätig. Serge Kettenmeyer übernahm 2013 den Taktstock der „Harmonie“. Er lehrt als Professor für Schlagzeug am „Conservatoire de Musique Esch sur Alzette“.

Das Konzert findet am Samstag, 3. März, im Großen Sendesaal des SR um 20 Uhr statt. Die Karten sind für 15 (ermäßigt 10) Euro im Vorverkauf bei Ticket-Regional, in der Bäckerei Tüllner, Am Marktplatz 1 in Ormesheim, und bei bei der Firma Vogelgesang, Hauptstraße 42 in Ensheim, erhältlich.