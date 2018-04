Mit der KEB dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen

Sich erinnern, etwas nicht vergessen, sich etwas gut merken können – das ist für uns alle wichtig. Für ein besseres Gedächtnis kann man in jedem Alter etwas tun und es macht sogar Spaß. In einem neuen zehnteiligen Kurs „Neuer Schwung für Ihre grauen Zellen – Gedächtnistraining für Menschen ab der Lebensmitte” werden Konzentration, Merkfähigkeit, Formulierungsgabe mit abwechslungsreichen Übungen unter Anleitung von Margit Quack trainiert.

Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) lädt dazu in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Verein ab Dienstag, 10. April, jeweils von 9 bis 10 Uhr ins Pfarrheim, In den Schneidersgärten 4 in Erfweiler-Ehlingen, ein. Im Ormesheimer Pfarrheim, Mauritiusstraße 1, veranstaltet die KEB ebenfalls ab Dienstag, 10. April, von 18.30 bis 19.30 Uhr einen zehnteiligen Seniorenkursus für Gedächtnistraining mit Margit Quack.

Infos und Anmeldungen bei Margit Quack, Tel. (0 68 03) 23 72.