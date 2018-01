Mazda-Fahrer braust nach Unfall einfach davon

Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus der Gemeinde Mandelbachtal. Demnach befuhr am Donnerstag ein bislang unbekannter Mazda-Fahrer um 17:31 Uhr die Grenzlandstraße zwischen Habkirchen und Bliesmengen-Bolchen in Fahrtrichtung Habkirchen. Im Kurvenbereich geriet er auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommendes Fahrzeug nach rechts ausweichen musste, ins Schleudern geriet und mit der Leitschutzplanke kollidierte, wodurch Totalschaden am Pkw entstand. Der Mazda-Fahrer brauste einfach davon. Hinweise an die Polizei Blieskastel, Tel. (06842) 9270.