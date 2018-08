später lesen Technische Störung Kita wurde vorsorglich evakuiert Teilen

Am Montag gegen 13.22 Uhr erreichte die Polizei in Blieskastel eine Mitteilung über einen möglichen Brand in der Kita Ommersheim. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es lediglich zu einer Störung in der Heizungsanlage gekommen war. red