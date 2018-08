Sprachkenntnisse wieder auffrischen

Dieser startet am kommenden Mittwoch, 29. August, von 9 bis 10.30 Uhr startet.

Der Kurs richtet sich an alle, die ihre Sprachkenntnisse verbessern und sich im französischen Alltagsleben gekonnt in der Fremdsprache ausdrücken möchten. Außerdem werden Texte gelesen, das Sprechen geübt und die Grammatik vertieft. Der Kurs unter Leitung von Francoise Dauer findet in der ehemaligen Grundschule (Kneippraum/Merowinger Straße) in Wittersheim statt. Arbeitsmaterialien werden im Kurs ausgehändigt. Eine Schnupperstunde ist möglich. Es entsteht ein Kostenbeitrag von 21,50 Euro.

Anmeldung bei Renate Sauerbrey, Tel. (0 68 04) 12 41, oder per E-Mail: renate.sauerbrey@web.de.