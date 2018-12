später lesen Ormesheim Steinbruch-Erweiterung ist Gemeinderats-Thema Teilen

Der Gemeinderat Mandelbachtal tagt am heutigen Mittwoch, 12. Dezember, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Theo-Carlen-Platz 2 in Ormesheim. Auf der Tagesordnung steht nach der Einwohnerfragestunde unter anderem der Antrag der Schmitt Kalksteinbruch GmbH & Co.KG auf Erweiterung des Kalksteinbruchs in Rubenheim, der Antrag der FWG-Fraktion zur strategischen Lärmkartierung in Mandelbachtal sowie der Antrag der CDU-Fraktion zum Saarlandpakt, wie Mandelbachtals Bürgermeister Gerd Tussing (CDU) weiter mitteilt. red