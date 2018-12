später lesen Mandelbachtal Räte stimmen gegen Steinbruch-Erweiterung Teilen

Twittern







Der Gemeinderat Mandelbachtal hat sich am Mittwochabend im Ormesheimer Rathaus in seiner letzten Sitzung für dieses Jahr gegen eine Erweiterung des Kalksteinbruchs in Rubenheim/Herbitzheim und Wolfersheim ausgesprochen.