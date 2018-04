Der Obst- und Gartenbauverein Ormesheim bietet zusammen mit der Kreisvolkshochschule am Freitag, 13. April, einen Schnittkurs für Ziergehölze an. Treffpunkt für die Veranstaltung mit Kreisfachberater Harry Lavall ist um 17 Uhr bei Werner Jacob in der Pfarrer-Kneipp-Straße 30. Die Teilnahme ist kostenlos.