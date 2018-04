Feuerwehr löscht verlassenes Grillfeuer

Aufmerksame Spaziergänger entdeckten kurz vor 14.30 Uhr die rauchenden Rückstände neben einer Sitzgelegenheit und sorgten für eine Alarmierung der Feuerwehr. Die fuhr mit einem Löschfahrzeug die Einsatzstelle an, löschte mit dem Wasser aus einer Kübelspritze die Glutreste vollständig ab und beseitigte somit die Gefahr eines Flächenbrandes. Weitere Einheiten des Löschbezirkes konnten ihren Einsatz abbrechen.

Die Feuerwehr gibt Tipps

Da dieses sonnige Wochenende zum Grillen und Schwenken ausgiebig genutzt wurde, weißt die Feuerwehr St. Ingbert aus aktuellem Anlass auf den Umgang mit Grillfeuern hin. Florian Jung, Pressesprecher der Feuerwehr: „Damit größerer Schaden und ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden, sollten folgende Dinge beachtet werden: Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe von Feuerstätten. Entzünden Sie das Feuer am besten in einer Feuerschale oder auf feuerfestem Untergrund bzw. in entsprechend hergerichteten öffentlichen Grillstellen.“ Auch auf einen sicheren Stand des Grillgerätes sei zu achten, sagt Jung.

Holzkohle und Holz sollten dem Brandexperten zufolge nur mit geeigneten Zündmitteln angezündet werden. Jung warnt: „Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten zum Entzünden oder Nachzünden, denn trifft dies auf bereits glühende Holzkohle, kommt es zu einer Stichflamme und dies kann zu schweren Verbrennungen führen.“ Zu Bäumen und Sträuchern und anderen brennbaren Stoffen sei ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten. Auch geeignete Löschmittel sollten jederzeit bereitgehalten werden, mahnt der Feuerwehrmann. Bei Gasgrillgeräten seien die Sicherheitshinweise der Hersteller zu beachten – und darauf, dass die Anschlüsse ordnungsgemäß abgedichtet sind.

Glut mit Wasser ablöschen

Der abschließende Rat von Jung: „Entsorgen Sie Grillkohle und Asche erst, wenn diese völlig erkaltet ist oder löschen Sie die Glut mit Wasser ab." Das hätte der Feuerwehr am Sonntag den Einsatz wohl erspart.