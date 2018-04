später lesen Ommersheim Fahrerflucht in der Saarbrücker Straße FOTO: Stefan Puchner / dpa FOTO: Stefan Puchner / dpa Teilen

Am Donnerstag kam es zwischen 08.15 und 09.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße in Ommersheim.