Einen Einbruch ins Reifenlager einer Autowerkstätte in Habkirchen meldet die Polizei Blieskastel. Demnach hat ein bisher Unbekannter am Wochenende das Blechdach eines Metallcontainers durchtrennt und sich so Zutritt zum Lager verschafft. Entwendet wurden mindestens drei hochwertige Komplettreifensätze, die im Kundenauftrag dort gelagert waren. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Blieskastel, Tel. (068942) 9270. red