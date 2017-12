später lesen Einruch Einbruch in ein Einfamilienhaus Teilen

Twittern







Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen vergangenen Mittwoch und Sonntagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Martinstraße in Habkirchen eingebrochen. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. red