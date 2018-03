Der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl (CDU) lädt am Dienstag, 6. März, von 18 bis 19 Uhr zu seiner Bürgersprechstunde in den Nebenraum der Saarpfalzhalle in Ommersheim (Pizzeria Aquila) ein. Bürgerinnen und Bürger, die mit Markus Uhl ins Gespräch kommen wollen, werden gebeten, unter Tel. (0681) 92 55 80 84 einen Termin zu vereinbaren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.