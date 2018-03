Bebelsheimer Bärlauchfest an der Jungholzhütte

Ein kleiner, aber repräsentativer Bauernmarkt wird rund um die Jungholzhütte aufgebaut. Besucher des Festes können an Ort und Stelle Produkte aus der Region kosten und kaufen. Die Jungholzhütte sorgt dafür, dass niemand hungrig oder durstig bleiben muss. Ab sofort können sich Betriebe, die an einer Teilnahme am siebten Bärlauchfest interessiert sind, anmelden. Eine Anmeldung ist für Teilnehmer am Landmarkt erforderlich – ohne diese Anmeldung steht kein Standplatz zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es unter Telefon (0176) 40 03 40 86.