Während der Bauzeit ist im betroffenen Arbeitsbereich eine halbseitige Sperrung vorgesehen. Der Verkehr wird einstreifig am Baufeld vorbei geführt, so der LfS. Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und sollen gegen 17 Uhr abgeschlossen werden. Der LfS rechnet während der Bauzeit mit geringen Verkehrsstörungen. Witterungsbedingt könnten die geplanten Arbeiten verschoben werden, so der Landesbetrieb.