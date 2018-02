später lesen Solidarische Landwirtschaft Kosten und Ernte werden geteilt Teilen

Die Initiative Solidarische Landwirtschaft (Solawi) auf dem Biolandhof Hock in Limbach ist erfolgreich gestartet. Bei der Solawi werden, kurz gesagt, Kosten und Ernte eines Jahres gemeinschaftlich unter den Mitgliedern geteilt. Wer für ein Jahr Mitglied wird, kauft einen oder mehrere „Ernteanteile“ – je nach Bedarf – und trägt damit seinen Teil zur Finanzierung der Betriebskosten bei. Rund 200 Menschen kamen zur Gründungsversammlung am vergangenen Sonntag im Theobald-Hock-Haus in Limbach. Von Jennifer Klein