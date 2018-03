Wertstoffcontainer sind Thema im Ortsrat

Eine weitere öffentliche Sitzung des Limbacher Ortsrates beginnt am kommenden Montag, 19. März, im neuen Ratssaal in Limbach. Der Startschuss fällt um 18 Uhr. Themen sind unter anderem die Schaffung von Pkw-Parkplätzen am Limbacher Solarfreibad sowie der dortige Wertstoffcontainer-Standplatz. Zudem geht es um ein Programm zur Förderung junger Familien und die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023. Außerdem steht die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Mozartstraße“ auf der Tagesordnung.