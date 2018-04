Vortrag über Schreckgestalten des Kirkeler Forsts

Und was damals jeder wusste, das ist heute in Sagen und Geschichten zu finden. Der Volkskundler und Heimatforscher Thomas Marx aus Altstadt hat viele davon zusammen mit Gunter Altenkirch gesammelt. Passenderweise am Freitag, 13. April, stellt er diese Schreckgestalten des Kirkeler Forsts vor in der Pfälzerwald-Hütte in Kirkel-Neuhäusel. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, hieß es in einer Mitteilung weiter.

Die Veranstaltung ist Teil der Heimatabende des Pfälzerwald-Vereins Kirkel. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Unversehrtheit der Besucher vor jenen unheimlichen Waldgenossen werde, zumindest an diesem Abend, garantiert, versprechen die Veranstalter dann auch.