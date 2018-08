Bereits am Mittwoch, 5. September, beginnt ein neuer Kurs Spanisch für Anfänger, von 17 bis 18.30 Uhr, in der Gemeinschaftsschule in Limbach. Der Spanisch-Kurs für Fortgeschrittene, unter Leitung von Lucas Hoffmann, beginnt am 5. September um 18.30 Uhr. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen stehen im Jahresprogramm.

Infos bei Willi Habermann, Tel. (06841) 891 96, E-Mail: W.Habermann@t-online.de