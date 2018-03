später lesen Diebstahl Unbekannte stehlen Felgen vor Autohaus Teilen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, vor einem Autohaus in Limbach Auf der Windschnorr einen Komplettsatz Felgen an einem noch nicht zugelassenen Skoda Octavia abmontiert und mitgenommen. Der Skoda wurde laut Polizei anschließend auf Backsteine gestellt. An dem Autohaus wurden in den vergangenen Wochen und Monaten schon mehrmals ähnliche Diebstähle registriert.