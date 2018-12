später lesen In Limbach Pfosten aus der Verankerung gerissen FOTO: picture-alliance/ dpa/dpaweb / Marcus Führer FOTO: picture-alliance/ dpa/dpaweb / Marcus Führer Teilen

Zwei Verkehrspfosten haben ein oder mehrere Unbekannte in Limbach an der Einmündung Hauptstraße/Niederbexbacher Straße aus der Verankerung gerissen. Bemerkt wurde dies am Sonntag gegen 8 Uhr, teilt die Polizei weiter mit. Von Ulrike Stumm