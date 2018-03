Tabakwaren aus Einkaufsmarkt gestohlen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag gegen 1.45 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße 55 in Limbach eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde eine Schiebetür im Eingangsbereich aufgehebelt. Dabei habe die akustische Alarmanlage ausgelöst. Dies habe den oder die Täter jedoch nicht davon abgehalten, weiter in den Markt einzudringen und eine größere Menge an Tabakwaren aus der Auslage zu entwenden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Homburg unter Tel. (0 68 41) 10 60 zu melden.