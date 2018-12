Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Mai kommenden Jahres. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

In mehreren Bauabschnitten bleibt die Straße daher für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Anliegerverkehr ist frei bis zur Baustelle. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes abzustellen. Der genaue Termin wird den betroffenen Haushalten vorab schriftlich mitgeteilt. Ein Durchgang für Fußgänger bleibt erhalten. Die Anwohner in der Straße „Auf dem Widdum“ werden gebeten, ihre Abfallgefäße (gekennzeichnet) und gelben Säcke außerhalb des nicht befahrbaren Baustellenbereiches bereitzustellen, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung weiter.