() Das Kulturprogramm bei der Arbeitskammer des Saarlandes in Kirkel wird mit einem Konzert fortgesetzt. Am Dienstag, 2. April, steht die Singer-Songwriterin Lena Hafner aus Bliesen auf der Kulturbühne des Bildungszentrums im Ortsteil Kirkel-Neuhäusel. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist aber erforderlich.

Authentische Texte, die kleine Momente des Lebens ins Rampenlicht stellen und großen Gefühlen Raum geben. Eine emotionale Stimme, die den Songs zugleich Tiefe und Höhe verleiht. Eine Akustik-Gitarre, welche die Melodien rhythmisch abwechslungsreich durch das Pop-, Rock-, und Folk-Genre begleitet. Handgemachte Musik zeichnet Lena Hafner, die Singer-Songwriterin aus St. Wendel, aus, wie es in der Pressemitteilung des Bildungszentrums weiter heißt. Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer begeistere sie mit ihren selbstgeschriebenen und selbstkomponierten Songs bei Straßenmusikfestivals und Konzerten quer durch das Saarland. Des Öfteren werde sie mit der amerikanischen Sängerin Joan Baez verglichen. Hinzu kommt laut Julian Dawson (Singer-Songwriter und Produzent von Wolfgang Niedecken) ein Hauch von Dolly Parton in der Stimme. Mit Julian Dawson hat sie im vergangenen Herbst in Hamburg ihr erstes Album aufgenommen, das bald erscheinen wird, wie es weiter heißt.

Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung, Tel. (0 68 49) 90 90, ist notwendig. Infos und Online-Reservierung: https://bildungszentrum-kirkel.de