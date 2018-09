später lesen Pkw überschlug sich Autofahrer bei Unfall auf A6 schwer verletzt FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 6 in Höhe Limbach ist am Samstag gegen 13.45 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Ein 33-Jähriger hatte zwischen dem Autobahnkreuz Neunkirchen und der Ausfahrt Homburg in Fahrtrichtung Mannheim zum Überholen angesetzt. Von Ulrike Stumm