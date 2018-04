später lesen Einbrüche Polizei geht bei Einbrüchen von gleichen Tätern aus Teilen

Twittern







Die Polizei in Homburg geht nach den bisherigen Ermittlungen bei den Einbrüchen am Ostersonntag in Limbach von den gleichen Tätern aus. Von einer Diebesbande wollte die Polizei jedoch nicht sprechen. Am Sonntag hebelte zwischen 15.15 und 17.25 Uhr im Erlenweg in Limbach ein bislang unbekannter Täter ein Kellerfenster zu einem Einfamilienhaus auf und gelangte so in das Anwesen. Der Täter entwendete laut Polizei eine Münzsammlung und entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Ebenfalls am Sonntag drangen ein Mann und eine Frau zwischen 21 und 21.10 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kaiserstraße ein, indem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Im Haus versuchte das Paar einen freistehenden kleinen Würfeltresor zu entwenden. Sie wurden aber während der Tat von dem 71-jährigen Hausbesitzer überrascht und flüchteten zu Fuß ohne den Tresor in unbekannte Richtung. Wie die Polizei weiter mitteilte, versuchte der Hausbesitzer die Fraun noch festzuhalten, dies gelang ihm aber nicht. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld gestohlen.