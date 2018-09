später lesen Ortsrat Altstadt Ortsrat Altstadt tagt am Dienstag Teilen

Die Änderung des Bebauungsplanes „Bexbacher Straße/Ortstraße“ steht auf der Tagesordnung des Ortsrates in Altstadt, der am kommenden Dienstag, 25. September, ab 18 Uhr im Feuerwehrhasu Altstadt am Dorfplatz tagt. Von red