Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstagabend in Kirkel-Neuhäusel ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er war gegen 18.30 Uhr mit seinem Zweirad in der Kaiserstraße unterwegs und kam nach Angaben der Polizei in Höhe des Verkehrskreisels aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Von Peter Neuheisel