Ein oder mehrere Täter sind über Weihnachten in der Kirkeler Friedhofstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, passierte dies zwischen Sonntag, 24. Dezember, 10 Uhr und Montag, 25. Dezember, 10 Uhr. Die Einbrecher hebelten ein an der Rückseite gelegenes Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Die Täter erbeuteten Schmuck und einen geringen Bargeldbetrag. red