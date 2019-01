später lesen Gewerbegebiet Diebstahl von Firmengelände Teilen

Die Polizei bitte wegen eines Diebstahls in Limbach um Mitthilfe. In der Zeit von vergangenen Freitag bis Montag wurde vom frei zugänglichen Neubaugelände einer Firma in dem Gewerbegebiet in der Konrad-Zuse-Straße von Unbekannten mehrere Kabelrollen, Elektrokabel und ein Baustromverteiler entwendet. Von red