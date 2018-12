später lesen Einbruch Kasse bei Einbruch in Gaststätte gestohlen Teilen

Twittern







Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch, 19.15 Uhr auf Donnerstag, 9.45 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in Nähe des Gänseweihers in Limbach ein. Der Einbrecher verschaffte sich nach Angaben der POlizei über die Haupteingangstür gewaltsam Zutritt ins Innere der Gaststätte und entwendete eine Registrierkasse samt Inhalt. Von red