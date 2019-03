später lesen Feuerwehreinsatz Hydrauliköl ausgelaufen Teilen

Twittern







Die Feuerwehr Limbach wurde am Dienstagmittag gegen 12 Uhr aufgrund eines beschädigten Hydrauliksystems mit auslaufendem Öl alarmiert. In der Limbacher Talstraße war zuvor an einem Lastwagen eine Hydraulikleitung beschädigt worden, so dass eine größere Menge des Öls ausgelaufen war. Von red