später lesen Naturschutzbund Altstadt Besondere Christmette an Heiligabend Teilen

Twittern







Einen „Gottesdienst neu erleben“ kann man am Heiligabend, 21.30 Uhr in der Kirche St. Fronleichnam in Homburg. Die Pfarreien Heilig Kreuz und Johannes XXIII laden alle, die eine Messe etwas anders erleben wollen dazu ein, mit ihnen die Christmette zu feiern.