später lesen Von Alarmanlage gestört Einbrecher stehlen Schmuckschatulle: Zeugen gesucht FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein Teilen

Twittern







Zwei Männer sind am Donnerstagabend, 16. August, 22 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ludwigsthaler Straße in Limbach eingebrochen. Die Täter hatten zunächst versucht, mehrere Terrassentüren aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Von Ulrike Stumm