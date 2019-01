später lesen Wohnungseinbruch 65-Jährige vertreibt Einbrecher Teilen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montag gegen 18.50 Uhr über ein Kellerfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Michelstraße in Limbach. Als er sich danach ins Obergeschoss begab, wurde er durch die 65-jährige Bewohnerin entdeckt. Von red