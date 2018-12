später lesen Einbruch in Altstadt Einbrecher verabschieden sich mit Adiós FOTO: dpa / Silas Stein FOTO: dpa / Silas Stein Teilen

Bargeld und eine Schirmmütze der Feuerwehr haben zwei Einbrecher am vergangenen Mittwoch, 5. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr in einem frei stehenden Einfamilienhaus in der Altstadter Ortsstraße gestohlen. Von Ulrike Stumm