Dazu wurde zunächst die Deichselsicherung abmontiert, der Wohnwagen, der Neunkircher Nummernschilder besaß, sei anschließend abtransportiert worden. Der Schaden liege schätzungsweise bei etwa 23 000 Euro.

Die Diebstahl-Serie hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. auf 29. November, begonnen. Unbekannte hatten in Homburg und Kirkel insgesamt drei hochwertige Wohnwagen entwendet. Die Täter waren zunächst auf das e Gelände einer Firma für Camping- und Caravaning in Homburg eingebrochen. Hier stahlen sie zwei Wohnwagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat gezielt geplant und die Wohnwagen mit einem Lkw oder einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden. In derselben Nacht, zwischen 22 und 5 Uhr, wurde in der Kaiserstraße in Kirkel ein weiterer Wohnwagen gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen, Tel. (0681) 962-21 33.