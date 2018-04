Das Öko-Mobil kommt nach Kirkel

Das Öko-Mobil des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) macht wieder in den drei Ortsteilen der Gemeinde Kirkel Station, um den in Privathaushalten anfallenden Sondermüll abzuholen. Dabei ist zu beachten, dass pro Anlieferer nicht mehr als ein Zentner problematischer, weil gift- und schadstoffhaltiger Abfall abgegeben werden darf. Um die Identifizierung des Sondermülls zu erleichtern, sollte dieser möglichst in der „originalen Umverpackung“ angeliefert werden. In Altstadt ist der Entsorgungslaster am Dienstag, 17. April, zwischen 8.35 und 9.35 Uhr auf dem Dorfplatz an der Feuerwache zu finden. Am Mittwoch, 18. April, ist von 8 bis 9.15 Uhr zunächst der Theobald-Hock-Platz in Limbach an der Reihe. Von 9.30 bis 10.45 Uhr hält das Fahrzeug dann auf dem Marktplatz von Kirkel-Neuhäusel in der Wielandstraße. Unabhängig von der Gewichtsbeschränkung können pro Person außerdem zwei ausrangierte Autobatterien abgegeben werden.