Vermutlich einen Böller haben bislang nicht bekannte Täter in den Briefkasten eines Hauses in der Goethestraße in Kirkel geworfen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich diese Sachbeschädigung in der Nacht vom 1. auf den 2. September. Von Ulrike Stumm