Im Rahmen der Erneuerung regionaler Gleisabschnitte im Schienennetz der Deutschen Bahn AG kann es im Zeitraum vom 23. September bis 31. Dezember auf dem Betriebsgelände der Firma Bahnlog, zu Arbeiten an Sonn- und Feiertragen (Be- und Entladetätigkeiten für den Austausch des anfallenden Gleisschotters und der Bahnschwellen) kommen; das Unternehmen ist bemüht, die Arbeiten möglichst an Werktagen sowie außerhalb der Nachtzeit durchzuführen. red