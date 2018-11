später lesen Kirche Frauenfrühstück und Tanz in der Kirchengemeinde Teilen

Twittern







Gleich zwei Veranstaltungen bietet die protestantische Kirchengemeinde in Einöd in den kommenden Tage an. Wie Pfarrerin Heide Salm mitteilte, findet am Freitag, 30. November, ab 19 Uhr, ein meditativer Tanzabend im Gemeindezentrum Am Asenbühl an. Von red