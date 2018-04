Jugendliche aus Georgien kommen zu Besuch nach Homburg

Seit dem Jahr 2001 besteht der Jugendaustausch zwischen dem Saarpfalz-Gymnasium in Homburg und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tilflis, Georgien. Vermittelt wurde der Kontakt durch den mittlerweile verstorbenen Theologieprofessor Gert Hummel, der auch Osteuropa-Beauftragter der Universität des Saarlandes war, und den ehemaligen Leiter des Saarpfalz-Gymnasiums, Jürgen Helwig und dessen Frau Gisela Helwig-Meier.

Professor Hummel, der die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tiflis nach der Öffnung des Landes neu gegründet hatte, war auch der erste gewählte Bischof in dem Kaukasusland, in das bereits 1817/18 schwäbische Siedler eingewandert waren. Ihm war die Idee wichtig, den Austausch auf junge Beine zu stellen und so wurde der Jugendaustausch mit dem Saarpfalz-Gymnasium initiiert. Er ist nun schon eine gute Tradition geworden und konnte im Jahr 2012 auch auf eine Schule ausgeweitet werden.Seitdem nehmen an dem Austausch Schülerinnen und Schüler der Schule Nr. 21 in Tiflis so wie Jugendliche der georgischen Kirche teil. Bei den gegenseitigen Besuchen stehen immer ganz konkrete Praxis-Projekte auf dem Programm, die ein gegenseitiges Kennenlernen der jeweils anderen Geschichte und Kultur auf ganz handfeste Weise ermöglichen. So wurden neben anderen gemeinsamen sozialen Aktivitäten auch ehemals deutsche Friedhöfe in georgischen Dörfern von den deutschen und georgischen Jugendlichen renoviert. In Homburg haben sie bei der Bodenaufschüttung in der Homburger Synagoge, bei der Pflege der Gartenanlagen in den beiden Kitas der protestantischen Kirchengemeinde mitgewirkt und Pflegearbeiten im Kulturpark Reinheim durchgeführt.

Ab der kommenden Woche findet nun der Besuch georgischer Jugendlicher der Evangelisch-Lutherischen Kirche sowie von Schülerinnen und Schülern der Schule Nr. 21 am Saarpfalz-Gymnasium unter der Leitung von Simone Lukas statt.

Seit Jahren ist es gute Tradition bei diesem Austausch, dass die georgischen Jugendlichen der Evangelisch-Lutherischen Kirche sich bei Ihrem Besuch in Homburg an einem Gottesdienst in der Stadtkirche beteiligen.

Am kommenden Sonntag,15. April, werden acht Jugendliche zusammen mit ihren Betreuern Davit Jandieri und Irina Maisashvili den Gottesdienst mit ihren Beiträgen bereichern. Außerdem wird seit einigen Jahren die Kollekte des Konfirmationsgottesdienstes und die Spende der Konfirmanden der Jugendarbeit in Georgien zugedacht. Sie wird dieses Jahr den Jugendlichen persönlich überreicht werden. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht bei einem kleinen Empfang in der Kirche die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.